Đoković nakon dva sata slomio Talijana i plasirao se u 3. kolo Australian Opena

Srpski tenisač Novak Đoković ostvario je na ovogodišnjem Australian Openu novu laku pobjedu u tri seta, u drugom kolu je sa 6:3, 6:2, 6:2 svladao Talijana Francesca Maestrellija.

“Kada sam postao otac, jedna od najvećih želja i snova bila mi je da djeca odrastu dovoljno da razumiju što se događa na terenu i što tata radi. Bio sam blagoslovljen što su me gledali u nekim velikim mečevima tijekom posljednjih pet-šest godina. Sada su oni glavni! Moj sin je želio doći, radio je sve kako bi izbjegao školu. Voli i tenis. Malo je drukčije kada nisu sa mnom ovdje, ali sa mnom su u srcu“, rekao je Đoković, među ostalim, u intervjuu na terenu.

Đoković , četvrti nositelj i desetorostruki pobjednik Grand Slam turnira u Melbourneu , time je u dlaku ponovio učinjeno u prvom kolu kada je istim rezultatom nadjačao Španjolca Pedra Martineza. Talijan, inače tek 141. tenisač na svijetu, u niti jednom trenutku nije mogao zaprijetiti 38-godišnjem Đokoviću kojeg u trećem kolu čeka meč protiv Nizozemca Botica van de Zandschulpa .

Nizozemac je također svoj meč u drugom kolu dobio u tri seta, ali je ipak prošao težim putem. Pobijedio je Kineza Juncheng Shang sa 7-6(6), 6:2, 6:3.

Petog dana Australian Opena favoriti su u muškoj konkurenciji vrlo lako pobjeđivali svoje suparnike. U talijanskom obračunu dvojice Lorenza pobijedio je Musetti sa 6:3, 6:3, 6:4 Sonega.

Očekivalo se da će Čeh Jakub Menšik imati problema protiv nadolazeće zvijezde, 19-godišnjeg Španjolca Rafaela Jodara, ali sve je završilo jednostavnim slavljem Menšika 6:2, 6:4, 6:4.

Ugodan dan je imao i američki tenisač Ben Shelton koji je sa 6:3, 6:2, 6:2 pobijedio domaćeg aduta Danea Sweenyja. Sheltonu slijedi dvoboj protiv Monegašanina Valentina Vacherota koji je bio bolji od Australca Hijikate sa 6:1, 6:3, 4:6, 6:2.

Favoritkinje su i kod tenisačica uglavnom uživale u laganim pobjedama. Druga nositeljica, Poljakinja Iga Šwiatek pobijedila je Čehinju Marie Bouzkova sa 6:2, 6:3. Još je manje gemova ispustila Jessica Pegula koja je u američkom dvoboju svladala McCartney Kessler sa 6:0, 6:2.

Dalje ide i Amerikanka Amanda Anisimova koja je tek u drugom setu meča protiv Čehinje Katerine Siniaikove osjetila probleme, ali je stigla do slavlja 6:1, 6:4.

Dogodio se još jedan američki obračun, a braniteljica naslova Madison Keys je sa 6:1, 7:5 svladala Ashlyn Krueger.