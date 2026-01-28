Đoković: Bio sam praktički na putu kući… Udvostručit ću molitve i pokušati iskoristiti priliku

Podijeli :

Deseterostruki osvajač Australian Opena, srpski tenisač Novak Đoković plasirao se u polufinale ovogodišnjeg izdanja prvog Grand Slam turnira sezone nakon što mu je Talijan Lorenzo Musetti predao četvrtfinalni susret zbog ozljede prepona koju je zadobio početkom trećeg seta.

Musetti je dobio prva dva seta sa 6:4, 6:3 te se činilo kako je na putu ka svom prvom polufinalu u Melbourneu, ali početkom trećeg seta se ozlijedio, nije mu pomogao niti medicinski tretman pa je pri vodstvu Đokovića 3:1 u toj dionici dvoboja odlučio predati.

Ovo je drugi uzastopni dvoboj u kojem Đoković prolazi nakon predaje suparnika, u 4. kolu nije morao niti izlaziti na teren jer mu je Čeh Jakub Menšik predao bez borbe.

“Ne znam stvarno što bih rekao… Jako mi je žao”, rekao je Novak Đoković bez imalo zadovoljstva na licu i u glasu nakon što je plasman u polufinale izborio predajom Lorenza Musettija.

“Večeras sam praktički već bio na putu kući. On je bio puno bolji igrač, imao je meč pod potpunom kontrolom…“, iskreno je rekao Đoković na terenu Rod Laver Arene pa dodao:

“Fizički se mučio, ali nisam odmah shvatio što se događa. Kada sam napravio break na 40:0, shvatio sam da u posljednjem poenu nije ni pružio otpor. Nakon toga je zatražio time-out, a vidio sam da se sporo kretao prema boksu.

Baš nesretno. To se i meni dogodilo nekoliko puta. No nema nikakve dvojbe – on je danas trebao pobijediti. Želim mu što brži oporavak“, dodao je srpski tenisač, koji je potom rekao da će pratiti meč Jannika Sinnera i Bena Sheltona.

“Gledat ću meč Sinnera i Sheltona. S timom ću pokušati analizirati kako igraju, ali meni je prioritet moja igra. Igrao sam dobro do danas, danas nisam. Nadam se da mogu biti na maksimumu za dva dana.

U prva dva gema strategija je funkcionirala, imao sam četiri winnera, a u ostatku meča još četiri winnera i vjerojatno još 40 pogrešaka. To je ono što Lorenzo radi – ima puno raznovrsnih rješenja kada ga napadaš: ili ravno, ili slice, ili lob, na moj najslabiji udarac – smash. Bilo je i malo vjetrovito. Nisam dobro osjećao lopticu u prva dva seta, to je sve što se događalo. Da, imam žulj, ali nije do toga. Imao sam puno sreće…“, izjavio je Đoković i dodao:

“Udvostručit ću molitve večeras i pokušati iskoristiti ovu priliku.“