Čilić sjajno započeo Australian Open, ovo je napravio prvi put u karijeri na Grand Slamu

AP Photo/Tim Ireland via Guliver

Sjajan start za Čilića.

Hrvatski tenisač Marin Čilić slavio je protiv Daniela Altmaiera u prvom kolu Australian Opena. Čilić je pobijedio 6:0, 6:0, 7:6 u svom prvom meču protiv njemačkog predstavnika, 44. igrača svijeta.

Prvi put je ovo u Čilićevoj karijeri da je otvorio Grand Slam meč s dva seta dobivena rezultatom 6:0.

Postao je i prvi nenositelj koji je na nekom Grand Slam turniru osvojio prva dva seta sa 6:0 još od Philippa Petzschnera na Australian Openu 2012. godine u meču protiv Lukáša Rosola.

U drugom kolu Čilića čeka pobjednik meča Denisa Shapovalova (26) i Yunchaokete Bua (24).