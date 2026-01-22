Čilić saznao svog sljedećeg protivnika: Nikad ga nije pobijedio, a igra na turniru sve dok mu žena ne rodi

Podijeli :

(AP Photo/Dita Alangkara) via Guliver Image

Marin Čilić je u četvrtak ujutro lakoćom slavio protiv Denisa Shapovalova s 3-0 u setovima te je tako izborio treće kolo Australian Opena. Tada još nije znao s kim će igrati jer njegovi mogući protivnici još nisu ni započeli meč. Ipak, nekoliko sati kasnije Međugorac je dobio svog suparnika.

Naime, Čilić je znao da će mu protivnik u trećem kolu biti pobjednik meča između Norvežanina Caspera Ruuda i Španjolca Jaumea Munara, a na kraju je do pobjede došao Ruud koji je i 12. nositelj turnira.

On je to napravio s 3-0 u setovima te je tako zakazao peti međusobni ogled s hrvatskim tenisačem. Slavio je u dosadašnja četiri, a posljednji su odigrali u Stockholmu 2025. godine kada je Ruud slavio s 2-0 u setovima.

No, postoji mogućnost da Ruud taj meč ne odigra. Naime, Norvežanin od početka turnira govori da će igrati sve dok Mariji Galligani, njegovoj zaručnici, ne dođe vrijeme za porod. Ona se nalazi u posljednjem mjesecu trudnoće te se prema Ruudovima riječima “odmara i priprema”.

“Bit ću ovdje što duže mogu i koliko mi Maria dopusti”, rekao je Ruud nakon pobjede u prvom kolu.