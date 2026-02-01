Alcaraz se obratio legendama: ‘Novak mi je inspiracija, velika je čast igrati pred Rafom’

Podijeli :

Španjolac Carlos Alcaraz, vodeći tenisač svijeta, pobjednik je Australian Opena svladavši u finalu u Melbourneu Srbina Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 nakon tri sata igre.

Obratio se prisutnima prilikom preuzimanja pobjedničkog pehara.

„Prije svega želio bih reći nešto Novaku. Govorio si o tome kako sam došao ovdje, na koji sam način igrao, ali ti si mi bio inspiracija. Uvijek si, na svakom turniru, davao sve od sebe, a način na koji si se sa svojim timom pripremao inspirirao me da i ja radim isto i da to pokažem i ovdje. Izuzetno sam ponosan što smo igrali jedan protiv drugoga na središnjem terenu. Hvala ti na tome.“

Carlos se zahvalio svima u svom timu na radu, savjetima i inspirativnim razgovorima.

„I meni je, kao što je i Novak rekao, jako neobično vidjeti Rafu na tribinama, a ne na terenu. Sjećam se da si me gledao još dok sam bio dijete. Velika mi je čast što si danas došao gledati me. Vodili smo velike bitke i na terenu, a posebno mi je zadovoljstvo što si danas pratio moju igru“, rekao je Alcaraz, posebno se obratvši Rafaelu Nadalu.

Naravno, novi prvak Australian Opena zahvalio je i organizatorima te navijačima na svemu što čine kako bi se svi igrači osjećali sigurno i zaštićeno.

„Privilegija je osjećati tu ljubav i podršku koju nam pružate, i na terenu i tijekom treninga. Hvala vam na tome, hvala vam što ste me podržavali“, poručio je Španjolac.