Zverev šokirao izjavom, Sinner nije znao što odgovoriti

xJuergenxHasenkopfx via Guliver

Zapanjujuću izjavu dao je Alexander Zverev u Šangaju i teško ju je protumačiti drugačije nego kao – izgovor.

Istina je da se u tenisu podloge već neko vrijeme izjednačavaju po brzini, ali daleko da je to trend koji je započeo u posljednje dvije ili tri godine. Međutim, ovo je tumačenje Sashe Zvereva:

„Mrzim kada su podloge iste. Znam da direktori turnira idu u tom smjeru jer žele da Jannik i Carlos budu uspješni na svakom turniru.“

Nakon što je u drugom kolu u Šangaju pobijedio Daniela Altmeiera, Sinner je zamoljen da komentira Zverevove navode.

„Vau! Ne znam što bih na to rekao, iskreno. Carlos i ja ne pravimo terene. To nije naša odluka“, rekao je Sinner i dodao:

„Mislim da je svaki tjedan ipak malo drugačiji. Igrao sam sjajno čak i kada su tereni bili brži.“

Zverev se u trećem kolu Mastersa u Šangaju sastaje s Arthurom Rinderknechom, dok Sinner za protivnika ima Tallona Griekspoora. Mečeve pratite na kanalima Sport Kluba!