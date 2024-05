Zverev rutinski savladao najboljeg Amerikanca i ušao u polufinale Rima!

Podijeli :

AP Photo/Antonietta Baldassarre via Guliver

Vrlo impresivno je njemački tenisač Alexander Zverev izborio polufinale na zemljanom ATP Masters 1000 turniru u Rimu, u četvrtfinalu je svladao Amerikanca Taylora Fritza sa 6-4, 6-3.

U prvom setu je Zverev do jedinog breaka došao kod 1-1 nakon čega je uvjerljivo držao servis do kraja prvog seta. Bio je Zverev siguran na servisu tijekom cijelog meča, a u drugoj dionici je kod 2-3 došao do četiri gema u nizu te je meč okončao za samo 50 minuta igre.

U polufinalu će Zverev igrati protiv čileanskog tenisača Alejandra Tabila koji je ranije tijekom srijede svladao Kineza Zhang Zhizhena sa 6-3, 6-4.

U četvrtak su na rasporedu preostala dva četvrtfinalna meča. Grk Stefanos Tsitstipas će igrati protiv Čileanca Nicolasa Jarryja, dok će Poljaku Hubertu Hurkaczu suparnik biti Amerikanac Tommy Paul.