Zverev bez borbe do polufinala Beča i plasmana na Finalse u Torinu

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver Images

Alexander Zverev (ATP - 3.) bez borbe je prošao u polufinale ATP 500 turnira u Beču, nakon što mu je Nizozemac Tallon Griekspoor bio prisiljen predati četvrtfinalni dvoboj, a to je najboljem njemačkom tenisaču donijelo potvrdu plasmana na završni turnir osmorice najboljih u Torinu (9. - 16. studenoga).

Zverev u polufinalu čeka boljeg iz dvoboja Francuza Corentina Mouteta (ATP – 36.) i Talijana Lorenza Musettija (ATP – 8.).

Nijemac je četvrti tenisač koji se kvalificirao za ATP Finale, nakon što su to prije njega učinili Španjolac Carlos Alcaraz, Talijan Jannik Sinner i Srbin Novak Đoković.

Preostala je borba za još četiri mjesta. Plasmanom u polufinale turnira u Beču svoje je izglede povećao Australac Alex de Minaur koji se s 3745 bodova nalazi na sedmom mjestu “Utrke prema Torinu”, a ispred njega su Amerikanci Taylor Fritz (3885) i Ben Shelton (3770) koji su u Baselu još u četvrtak ostali bez plasmana u četvrtfinale.

Posljednja prilika za skupljanje bodova bit će sljedeći tjedan na ATP Masters 1000 turniru u Parizu.