Würth slavila u hrvatskom četvrtfinalu, Poljičak ispao unatoč prilikama

Podijeli :

Domenico Cippitelli/ipa-agency via Guliver Images

Nakon prolaska Dine Prižmića u polufinale te poraza Petre Marčinko na Šalati red je došao i na preostale hrvatske tenisače i tenisačice u Zagrebu. Za mjesto u polufinalu u hrvatskom četvrtfinalu slavila je Tara Würth protiv Ive Primorac dok je Mili Poljičak izgubio u srazu s Francuzom Lukom Pavlovićem.

Tara Würth (WTA – 263.) je morala mnogo napornije raditi za pobjedu u hrvatskom četvrtfinalu protiv Ive Primorac (WTA – 380.) koja je dan prije kreirala senzacionalan preokret protiv treće nositeljice Tamare Zidanšek. U istom je ritmu 29-godišnja Zagrepčanka nastavila igrati i na početku četvrtfinalnog dvoboja u kojem je projurila kroz prvi set i osvojila ga sa 6-1. Imala je i priliku otići na 2-0 u drugom setu, ali kad to nije iskoristila 22-godišnja kolegica iz reprezentacije je podigla razinu svoje igre i došla do preokreta te na kraju slavila s 1:6, 6:3, 6:2.

“Iva je stvarno odlično odigrala prvi set. Drugi set sam izvukla na borbu, malo sam i ‘pustila ruku’. Treći set sam već igrala opuštenije. Ne mogu reći da sam nezadovoljna ili previše zadovoljna igrom, ali uspjela sam – to je najbitnije”, opisala je Wuerth svoj put do pobjede u ovom dvoboju.

Slično je dvoboj doživjela i njena suparnica.

“Stvarno sam odigrala prvi set fenomenalno, a sredinom drugog seta se počelo lomiti. Ja znam kako ona igra, ona zna kako ja igram i bilo je pitanje vremena kad će se prilagoditi, raditi ono što meni ne paše. Taru jako respektiram i kad sam dobila set 6-1 nisam mislila da će se to nastaviti. I da sam otišla na 2-0 u drugom setu, sigurno to ne bi završilo lagano, jer je ona veliki borac. U trećem setu je stvarno odigrala na jako visokom nivou i čestitam joj na tome”, rekla je Iva Primorac.

Würth je na prošlogodišnjem Zagreb Openu preko Petre Marčinko došla do četvrtfinala, sad preko Primorac do polufinala.

“Jednostavno je nešto u zraku, paše mi domaća atmosfera, to navijanje, kad dođe moja obitelj, moji prijatelji.”

Za plasman u finale će igrati protiv pete nositeljice Tajlanđanke Lanlane Tararudee (WTA – 197.) o kojoj se tek treba informirati.

“Nikad ne gledam ždrijeb unaprijed. Srećom sad ima ‘streamova’, ima i drugih kanala kojima je moguće pogledati mečeve pa ću to iskoristiti za pripremu.”

U muškom četvrtfinalu poraz 6:1, 7:5 doživio je Mili Poljičak (ATP – 270.) u srazu sa “sretnim gubitnikom” iz kvalifikacija, francuskim predstavnikom Lukom Pavlovićem (ATP – 238.). Jurio je Splićanin kod 1:6, 1:3 prema uvjerljivom porazu, ali se uspio vratiti, osvojiti četiri gema zaredom i kod 5:4 doći do tri set-lopte na servisu (40-15 i prednost). Propustio je priliku izboriti treći set, a Pavlović je s tri uzastopna gema priveo meč kraju.

“Bio sam ispod svake razine danas, nisam bio pravi. On nije morao odigrati nešto posebno, jer sam mu ja većinu toga dao. Sa solidnom razinom tenisa sam došao do 5:3 i tri set-lopte, promašio dva, tri ‘zicera’ i ovo je rezultat toga. Mislim da sam do danas igrao dobar tenis. Žao mi je te propuštene prilike, jer mislim da sam kvalitetniji od današnjeg suparnika”, razočarano je konstatirao Poljičak.

Ostaje mu još prilika za utjehu u paru s Lukom Mikrutom. U petak će igrati četvtfinalni i polufinalni meč, ako ostvare pobjedu u prvom. Naime, program je u četvrtak naprasno prekinulo najavljeno grmljavinsko nevrijeme pa je njihov dvoboj protiv Slovaka Karola i Čeha Paulsona prebačen za petak. Nismo doznali ni posljednjeg četvtfinalistu u pojedinačnoj konkurenciji. Austrijski reprezentativac sa zagrebačkom adresom Filip Mišolić je u trenutku prekida vodio sa 6:4, 3:3 protiv francuskog predstavnika Luce Van Asschea.