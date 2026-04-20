Vijesti i fotografija Alcarazove ozljede zabrinule navijače, upitan je i Roland Garros

Carlos Alcaraz odustao je od turnira u Barceloni nakon ozljede u prvom kolu, a zatim otkazao i nastup pred domaćom publikom na turniru u Madridu kojeg ovog tjedna pratimo na kanalima Sport Kluba.
Iako se činilo da ozljeda nije ozbiljnije prirode, Alcaraz je danas viđen s ortozom koja je zabrinula navijače.
Alcaraz je i sam potvrdio da situacija nije nimalo jednostavna, te da će konačna procjena ovisiti o dodatnim pregledima koji ga tek čekaju. Drugi reket svijeta ne želi žuriti s prognozama, ali nije siguran da će se oporaviti do Roland Garrosa.
„Vidjet ćemo. Predstojeći pregledi i testovi bit će ključni. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da rezultati budu dobri. Sada je najvažnije biti strpljiv. Zapravo, jako strpljiv. Trenutačno smo ovdje i čekamo testove, koji su za nekoliko dana. Tada ćemo znati kakvo je stanje s ozljedom. Trudim se ostati pozitivan, iako se ovi dani čine jako dugima“, rekao je Alcaraz za španjolske medije.
Prema informacijama iz Španjolske, Alcaraz ima problema s ozljedom koja zahtijeva dodatne pretrage, zbog čega njegov tim ne želi riskirati i požurivati povratak na teren.
