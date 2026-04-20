Vijesti i fotografija Alcarazove ozljede zabrinule navijače, upitan je i Roland Garros

Carlos Alcaraz odustao je od turnira u Barceloni nakon ozljede u prvom kolu, a zatim otkazao i nastup pred domaćom publikom na turniru u Madridu kojeg ovog tjedna pratimo na kanalima Sport Kluba.

Iako se činilo da ozljeda nije ozbiljnije prirode, Alcaraz je danas viđen s ortozom koja je zabrinula navijače.

Para que os hagáis una idea de la seriedad de la lesión que se ha hecho Alcaraz. Así tiene ahora mismo la muñeca, completamente inmovilizada con una férula. Preocupación alta 🚨🚨🚨 https://t.co/ZQYruAFN6h pic.twitter.com/dGD7qnT7ma — José Morón (@jmgmoron) April 20, 2026

Alcaraz je i sam potvrdio da situacija nije nimalo jednostavna, te da će konačna procjena ovisiti o dodatnim pregledima koji ga tek čekaju. Drugi reket svijeta ne želi žuriti s prognozama, ali nije siguran da će se oporaviti do Roland Garrosa.

„Vidjet ćemo. Predstojeći pregledi i testovi bit će ključni. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da rezultati budu dobri. Sada je najvažnije biti strpljiv. Zapravo, jako strpljiv. Trenutačno smo ovdje i čekamo testove, koji su za nekoliko dana. Tada ćemo znati kakvo je stanje s ozljedom. Trudim se ostati pozitivan, iako se ovi dani čine jako dugima“, rekao je Alcaraz za španjolske medije.

Prema informacijama iz Španjolske, Alcaraz ima problema s ozljedom koja zahtijeva dodatne pretrage, zbog čega njegov tim ne želi riskirati i požurivati povratak na teren.