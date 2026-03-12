VIDEO / Zna li Đoković da ima 38 godina? Pogledajte kakav poen je osvojio protiv branitelja naslova u Indian Wellsu

Podijeli :

Novak Đoković je u noći sa srijede na četvrtak igrao protiv Jacka Drapera susret osmine finala ATP Masters 1000 turnira u Indian Wellsu. Iako je Srbin osvojio prvi set sa 6:4, izgubio je susret s 2-1 u setovima (4:6, 6:4, 7:6) nakon velike drame.

Unatoč porazu, Srbin je pokazao da u 38. godini i dalje može parirati znatno mlađim igračima od sebe, a to se najviše vidjelo u prvom gemu trećeg seta kada je kod 30:30 Đoković istrčao kao da je u naponu snage.

Draper je više puta skratio lopticu, ali sve je to stizao Srbin kojemu je na kraju mreža pomogla da dođe do gem-lopte. Đoković je nakon toga ostao ležati na terenu dok je publika u Indian Wellsu to pratila gromoglasnim klicanjem i pljeskom.

Na kraju je Srbin izgubio susret od branitelja naslova u Indian Wellsu iako je spasio servis za meč. Draper će u četvrtfinalu igrati protiv Danila Medvedeva te će ako pobijedi najverojatnije ići na Carlosa Alcaraza u polufinalu. U slučaju da Španjolac porazi Camerona Norrieja, gledat ćemo reprizu polufinala iz prošle godine kada je Draper slavio s 2-1 u setovima.

