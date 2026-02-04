VIDEO / Wawrinka postao najstariji igrač s pobjedom u dvorani nakon više od 40 godina

Podijeli :

U prvom kolu ATP 250 turnira u francuskom Montpellieru sreli su se Hamad Međedović, mladi srpski tenisač i Stanislas Wawrinka, trostruki Grand Slam osvajač i igrač koji je najavio mirovinu na kraju sezone. Iako znatno stariji od srpskog tenisača, Wawrinka je slavio s 2-0 u setovima.

U prvom setu je Švicarac slavio sa 7:6 da bi u drugom bio bolji sa 6:4. Imao je priliku meč zaključiti i ranije, ali je Međedović nadoknadio jedan break zaostatka kod rezultata 4:1. Ovom pobjedom je Wawrinka postao najstariji igrač koji je ostvario pobjedu u dvorani još od 1980. godine i Kena Rosewalla.

Tada je on imao 45 godina dok Wawrinka ima nešto više od 40 godina.

