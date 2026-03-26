VIDEO / Tenisač hrvatskih trenera režirao čudo, pogledajte Filsov nevjerojatan preokret!

Triler u Miamiju imao je završnicu u skladu s cijelim prethodnim tijekom meča, a Arthur Fils je na gotovo čudesan način uspio izboriti svoje prvo polufinale Mastersa.

Učenik Ivana Cinkuša i Gorana Ivaniševića svladao je Tommyja Paula sa 6:7 (3-7), 7:6 (7-4), 7:6 (8-6) nakon dva sata i 49 minuta igre.

U tie-breaku odlučujućeg seta Amerikanac je vodio 6-2, ali je Fils spasio četiri meč-lopte i potom osvojio još dva poena za erupciju slavlja.

Pritom, pogledajte obavezno u uvodnom videozapisu – samo jedan poen osvojio je izravno servisom, pokazujući pritom čelične živce.

Fils se nedavno vratio nakon osmomjesečne pauze zbog ozljede i dobio je 11 od posljednjih 13 mečeva.

„Borili smo se! Tommy mi je prijatelj, ali na terenu je ‘ili on ili ja’. U tom slučaju, bolje ja“, rekao je Fils.