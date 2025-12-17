VIDEO / Talentirani Španjolac spasio četiri meč-lopte za najveću pobjedu karijere na NextGen Finalsu

Podijeli :

U pretposljednjem meču dana na NextGen Finalsu susreli su se prvi nositelj Learner Tien i talentirani Španjolac Rafael Jodar. Prošlogodišnji finalist mučio se protiv Španjolca, a na kraju je nakon neiskorištenih meč-lopti (4) upisao i poraz od 3-2 u setovima.

Kroz cijeli susret gledali smo festival breakova. Već je u prvom gemu Tien oduzeo servis Jodaru da bi mu Španjolac odmah uzvratio. Ipak, Tien tu nije stao jer je već u idućem gemu napravio novi break, a onda je zadržao svoj servis za 3:1. Amerikanac se i u posljednjem gemu seta pobrinuo da Jodar ne osvoji nijedan servis gem te je realizirao set-loptu za 4:1 u prvoj dionici igre.

U drugom setu krenulo je obrnuto. Jodar je napravio break, ali ga je potom odmah izgubio. Amerikanac je potom poveo s 2:1, ali Španjolac ovaj put nije pokleknuo, nego je i poravnao na 2:2. Ne samo to, Jodar je u petom gemu seta došao do breaka kojim si je “kupio” servis za set, ali je to propustio realizirati. Ipak, Jodar je zadržao smirenost u tie-breaku gdje je sa 7-3 uspio doći do poravnanja u setovima.

Treći set ipak je iskočio iz rutine jer su u prva dva gema obojica tenisača bila uspješna na svom početnom udarcu. No, u trećem gemu Tien je napravio break kojim je ostvario važnu prednost u trećoj dionici. Nakon potvrde breaka još je jednom oduzeo servis Jodaru za 4:1 i vodstvo od 2-1 u setovima. Uzvratio je Jodar sjajnom igrom u četvrtom setu s 4:2 te je tako odveo meč u set odluke.

Ipak, Tien je ipak pokazao iskustvo koje je skupio na ATP razini te je kod 2:1 napravio break kojim si je “kupio” servis za meč. Njega nije uspio realizirati unatoč jednoj meč-lopti i Jodar se uspio vratiti na 3:2. I pri tom rezultatu je Tien propustio meč-lopte, ovaj put čak tri. Imao je 15-40 i poen odluke, ali to je sve spasio Jodar te je odveo odlučujući set u tie-break.

I tamo je Tien propustio prednost od 3-1 te je Jodar na kraju slavio sa 7-4. Tako je mladi Španjolac upisao najveću pobjedu u karijeri jer je Tien 28. tenisač svijeta, a dosad mu je najveća pobjeda bila protiv Brandona Holta, 112. tenisača svijeta u tom trenutku.

U plavoj grupi će večeras još igrati Martin Landaluce i Nicolai Budkov Kjaer.

