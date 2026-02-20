VIDEO / Suradnja s Ivaniševićem daje odlične rezultate: Fils izborio finale Dohe

U finalu ATP turnira tenisača u Dohi igrat će prvi igrač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz i Francuz Arthur Fils.
Alcaraz je u polufinalu nadigrao Andreja Rubljova sa 7-6 (3), 6-4, dok je Fils bio bolji od Čeha Jakuba Menšika sa 6-4, 7-6 (4).
Alcaraz je i dalje bez poraza ove godine, dosada je odigrao 11. mečeva, sedam na putu do naslova na Australian Openu te još četiri u Dohi. Odličnom Španjolcu ovo je 34. prolazak u finale, a dosada je osvojio 25 naslova.
Mladi, 21-godišnji Fils je stigao do svog četvrtog finala u karijeri, ali prvog nakon jeseni 2024. kada je u Tokiju osvojio svoj drugi naslov.
Podsjetimo, nedavno je objavljeno kako je Francuz počeo suradnju s hrvatskim trenerom Goranom Ivaniševićem.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!