VIDEO / ‘Sretni gubitnik’ izbacio Čilića s Mastersa u Rimu

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 47.) ispao je u drugom kolu Mastersa u Rimu nakon poraza od "lucky losera" Martina Landalucea 6:4, 6:4 poslije dva sata i osam minuta igre.
U prvom setu obojica su imali nekoliko break prilika, no Španjolac je prvi iskoristio jednu od njih kod rezultata 4:4, poveo 5:4, a zatim sigurno odservirao za osvajanje seta.
Landaluce je ključni break u drugom setu napravio pri rezultatu 2:2, dok s druge strane Čiliću nije dopustio nijednu break loptu na svom servisu te je tako stigao do prve pobjede na zemlji ove sezone na Masters turnirima.
Podsjetimo, Landaluce je u posljednjem kolu kvalifikacija izgubio od Talijana Andree Pellegrina, no naknadno je upao u glavni turnir umjesto Valentina Vacherota, koji je otkazao nastup. Nakon što je preskočio prvo kolo, sada je izbacio i Čilića te izborio plasman u treće kolo, gdje čeka boljeg iz dvoboja Tomása Martína Etcheverryja i Mattije Belluccija.
Hrvatska je tako ostala bez prilike da u trećem kolu Rima ima dvojicu predstavnika. U turniru je ostao samo Dino Prižmić, koji je jučer srušio Novaka Đokovića, a sutra ga očekuje dvoboj protiv Uga Humberta.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!