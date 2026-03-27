VIDEO / Splićanin u hrvatskom derbiju pokazao izniman fair play: Pogledajte kako je uskočio u pomoć mladom Osječaninu

U četvrtfinalu ATP Challenger turnira u Splitu susrela su se dva Hrvata. Mili Poljičak je na svom "domaćem" terenu u Splitu ugostio Osječanina Mateja Dodiga te je firulska publika bila spremna na zanimljiv okršaj.

Međutim, već nakon četiri i pol gema susret je zaustavljen jer je Dodig zadobio ozljedu gležnja. Kod vodstva Poljička od 3:1 i rezultata 0-30 za Dodiga Osječanin je krivo stao te je ostao ležati na zemlji.

Splitski kolega odmah je uskočio u pomoć te mu je pomogao da dođe do klupe za odmor. Nakon medicinske pauze Dodig svejedno nije mogao nastaviti te je predao meč i poslao Poljička u polufinale Splita.

Poljičak je pokazao izniman fair play, a to ne čudi jer je i sam prije nešto više od godinu dana doživio ozljedu u susretu s Dujom Ajdukovićem. Tada je na neravnom terenu iskrenuo gležanj te je morao pauzirati neko vrijeme.

Nešto prije meča Poljička i Dodiga svoj nastup na Challengeru u Splitu završio je Ajduković koji je poražen od Lukasa Neumayera s 2-0 u setovima.