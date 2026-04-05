VIDEO / Španjolski tinejdžer u Maroku ostvario nevjerojatan podvig: Ovo nikome još nije uspjelo

U finalu ATP Marakeša igrala su dvojica tenisača koja su znala da će na Uskrs ispisati povijest. Marco Trungelliti tražio je svoj prvi ATP naslov čime bi postao najstariji tenisač s premijernim naslovom, odnosno, nitko kasnije od njega nije osvojio ATP naslov. Međutim, njegov protivnik Rafael Jodar nije mu to dopustio te je on ispisao povijest pobjedom od 2-0 u setovima.

Naime, mladi 19-godišnji Španjolac, postao je prvi tinejdžer koji je osvojio ATP turnir u Marakešu. Uz to, postao je tek drugi tenisač rođen nakon 2006. godine koji je osvojio ATP naslov. Prvi kojemu je to pošlo za rukom bio je Joao Fonseca koji je već priskrbio dva naslova u pojedinačnoj konkurenciji, Buenos Aires i Basel.

Jodar je u ovom finalu bio prejak za Trungellitija te je slavio sa 6:3, 6:2. Španjolca će ovaj naslov pogurati do 57. pozicije na ATP ljestvice dok će Argentinac prvi put u svojoj dugogodišnjoj karijeri biti TOP 100 tenisač.