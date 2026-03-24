VIDEO / Sinneru mladi Amerikanac umalo prekinuo nevjerojatni niz, Talijan na kraju ipak slavio

U osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Miamiju Jannik Sinner je s 2-0 u setovima porazio Alexa Michelsena. Talijan je prvi set osvojio sa 7:5 da bi u drugom Amerikanac poveo s 5:2 te je bio na pragu rušenja Sinnerovog niza. Naime, Talijan je na ATP Masters 1000 razini nanizao čak 27 uzastopnih setova te je srušio Đokovićev rekord postavljen 2016. godine od 24. Michelsen je bio blizu, ali od 5:2 do 5:5 je osvojio tek tri poena. Uspio je Amerikanac potom osvojiti gem i izboriti tie-break, ali tamo je Sinner bio bolji sa 7-4 te je tako produžio svoj niz na 28 uzastopnih setova na Masters 1000 razini. U sljedećem kolu Talijan će igrati protiv pobjednika meča između Terencea Atmanea i domaćeg igrača Francesa Tiafoea.

