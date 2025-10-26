VIDEO / Sinner preokrenuo protiv Zvereva i osvojio Beč

Podijeli :

U finalu ATP 500 turnira u Beču sreli su se Alexander Zverev i Jannik Sinner. Bio je to njihov osmi meč, a u dosadašnjih sedam je četiri pobjede upisao Nijemac, a tri Talijan. U ovom finalu je prvi set osvojio Zverev, ali je drugi igrač svijeta preokrenuo i s 2-1 u setovima je osvojio svoju 22. titulu u karijeri.

Činilo se da će Sinner već na početku susreta napraviti razliku. Međutim, nije uspio napraviti break i Zverev se stabilizirao i potom odjurio na 4:1. Imao je priliku povesti i s 5:1, ali Sinner se uspio spasiti u šestom gemu od novog breaka. Ipak je Zverev uspio privesti set kraju sa 6:3 te je tako došao na set od osvajanje Beča.

Drugi set je Sinner bolje otvorio, a ovaj put je tu igru i naplatio te je poveo s 3:0. Nakon toga nije bilo povratka za Nijemca te je Sinner sa 6:3 osvojio drugu dionicu.

U trećem setu je bilo izjednačeno sve do 5:5 kada Sinner radi ključan break nakon kojeg sigurno zaključuje susret za svoju 22. titulu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.