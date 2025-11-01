VIDEO / Sinner neumoljiv u polufinalu Pariza: Zvereva ostavio na samo jednom gemu

Podijeli :

Jannik Sinner plasirao se u finale ATP Masters 1000 turnira u Parizu. Drugi igrač svijeta je u polufinalu bio bolji od Nijemca Alexandera Zvereva s 2-0 u setovima. Ne samo da je slavio s 2-0, nego je Nijemcu dopustio tek jedan gem slavivši sa 6:0, 6:1. Sinner je tako izborio finale gdje ga čeka Felix Auger-Aliassime. Osim što će im to biti borba za Masters titulu, obojici će ta pobjeda biti važna i zbog rankinga. Talijan pobjedom može privremeno preuzeti prvo mjesto na ATP ljestvici dok bi Kanađanin pobjedom osigurao nastup na Tour Finalsu u Torinu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.