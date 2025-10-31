VIDEO / Sinner ljut na svoj stožer: ‘Napravim break, a vi j***no sjedite’

Podijeli :

Jannik Sinner je u petak navečer pobjedom nad Benom Sheltonom izborio polufinale ATP Masters 1000 turnira u Parizu. Iako je to napravio lakoćom (6:3, 6:3), imao je jedan nervozan trenutak. Talijan je pri vodstvu 3:1 izgubio prednost breaka pa se nakon promjene strana obratio svojem stožeru kojima je rekao "ja napravim break, a vi j***no sjedite". Oni su mu potom odgovorili podrškom na talijanskom jeziku, a Sinner je potom izgubio samo jedan gem do kraja susreta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.