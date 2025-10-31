VIDEO / Sinner izborio polufinale Pariza i ispisao povijest talijanskog tenisa

Podijeli :

Jannik Sinner plasirao se u polufinale ATP Masters 1000 turnira u Parizu. U četvrtfinalu je porazio Bena Sheltona s 2-0 u setovima.

Drugi igrač svijeta je od samog početka meča bio bolji takmac na terenu. Prijetio je Amerikancu jakog servisa skoro na svakom početnom udarcu, a to mu se isplatilo u petom gemu seta kada je napravio break. Do kraja seta je Sinner Sheltonu napravio još jedan break te je sa 6:3 osvojio prvu dionicu igre.

U drugom setu je Talijan još ranije slomio otpor Sheltona. Napravio je to kod vodstva 2:1, ali nije uspio to potvrditi te se Shelton s četiri uzastopna poena na returnu vratio u set, a samim time i u meč. Ipak, trajalo je to kratko jer je uspio izjednačiti na 3:3 da bi potom Sinner s tri uzastopna gema došao pobjede 6:3, 6:3.

Izborio je tako polufinale te je postao prvi Talijan koji je to napravio na pariškom Mastersu. Tamo će igrati protiv pobjednika meča između Daniila Medvedeva i Alexandera Zvereva.

