VIDEO / Rođaci će ponovno igrati međusobno, ovaj put na domaćem tlu

Valentin Vacherot i Arthur Rinderknech su ispisali povijest svjetskog tenisa kada su se sreli u finalu ATP Masters 1000 turnira u Šangaju. Razlog za to je što su oni rođaci iz prvog koljena te su tako postali prvi koji su to uspjeli na ATP turniru. Sada će Monegažanin i Francuz imati priliku ponoviti Šangaj.

Naime, ždrijeb ih je na Masters 1000 turniru u Parizu smjestio u istu polovicu, točnije udaljio ih je samo jedan meč. Arthur Rinderknech je u prvom kolu igrao protiv Fabiana Marozsana dok je Valentin Vacherot za protivnika imao Jirija Lehečku. U ponedjeljak je Francuz Mađara porazio sa 7:6, 7:6, a onda je njegov potez ispratio Monegažanin koji je sa 6:1, 6:3 bio bolji od Čeha.

Turnir za pamćenje: Valentin Vacherot kao 204. na svijetu osvojio Masters u Šangaju! Bajkoviti rođaci dobili pozivnicu za povijesni pariški Masters

Tako će dva rođaka u kratkom razmaku ponovno igrati jedan protiv drugoga. U finalu Šangaja slavio je Monegažanin s 2-1 u setovima te je tako postao prvi tenisač iz svoje zemlje koji je osvojio Masters 1000 turnir. Sada će se ipak sresti na domaćem tlu. Obojica su rođena u Francuskoj pa će ih organizatori gotovo sigurno smjestiti na centralni teren, a mogla bi “pasti” i neka ceremonija za njih dvojicu.

