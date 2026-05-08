VIDEO / Prižmić nakon pobjede protiv Đokovića: Imam veliki respekt prema njemu, on je moj idol

Dino Prižmić je u petak navečer s 2-1 u setovima došao do pobjede karijere. U drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu svladao je Novaka Đokovića, jednog od najboljih tenisača svih vremena. Prvi set pripao je Đokoviću sa 6:2, Splićanin je zatim uzvratio sa 6:2, a onda je u trećem setu slavio sa 6:4. Nakon susreta istaknuo je da je Đoković odigrao sjajan prvi set, ali da je kasnije on sam podigao svoju razinu igre. Rekao je i da ima ogroman respekt prema srpskom tenisaču kojega smatra i svojim idolom.

