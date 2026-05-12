VIDEO / Pogledajte kako je Prižmić izgubio živce nakon neiskorištenih prilika

Dino Prižmić na ATP Masters 1000 turniru u Rimu igra tjedan karijere pa je u utorak dobio novu priliku prikazati se teniskom svijetu. U osmini finala igra protiv ruskog tenisača Karena Hačanova, no nakon prvog seta stvari nisu dobre za Splićanina. Rano se našao u zaostatku od 4:1, a tada je i pozvao medicinski timeout zbog ozljede nogu. Ni ta kratka intervencija nije pomogla Prižmiću jer je Hačanov ubrzo osvojio dva potrebna gema za osvajanje prvog seta sa 6:1. Ipak, nakon još jedne kratke intervencije uoči drugog seta, Prižmić je proigrao i sjajnim poenom stigao do breaka za 1:0. Ipak, tu prednost je izgubio i u ostatku seta je sve do 4:4 Hačanov imao kontrolu . Tada Splićanin ne koristi dvije vezane break lopte što mu je donijelo nervozu pa je nakon izgubljenog poena kod 40-40 bacio reket u pod. Kako ga nije razbio, opomena od glavnog suca ipak nije došla.

