VIDEO / Pavić se nakon pobjede u Miamiju osvrnuo i na Dubai: ‘Meni je i obitelj bila tamo pa mi je sve teže palo’

Podijeli :

U prvom kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju Mate Pavić i Marcelo Arevalo su s 2-0 u setovima bili bolji od Alexandera Erlera i Roberta Gallowaya. Nakon susreta je Pavić za Sport Klub dao izjavu nakon meča gdje se osvrnuo i na razdoblje u Dubaiju.

“Čudno je bilo u Dubaiju. Ne mogu reći da je bilo nešto opasno, da smo se osjećali ugroženo, ali neka nelagoda postoji. Meni je i obitelj bila tamo sa mnom pa mi je i zbog toga sve to teže palo.

Čitate vijesti ‘pogodili su aerodrom’ pa vam malo prolazi kroz glavu što ako ga opet pogodi i hoće li se moći letjeti. Na kraju nije to bilo toliko strašno, ali ta spoznaja da nemate pojma kada ćete stvara nelagodu. Ja sam jedan od posljednjih koji je uspio otići u četvrtak. Neki su uspjeli dan prije, neki su čekali pet ili šest dana.”

Ostatak izjave Mate Pavića poslušajte u videu.