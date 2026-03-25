VIDEO / Pavić nakon nove pobjede za SK: ‘Moglo je otići i na drugu stranu, a u četvrtfinalu nikako nismo favoriti’

Hrvatski tenisač Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom izborio je četvrtfinale Mastersa u Miamiju pobjedom protiv francuskog para Sadio Doumbia/Fabien Reboul rezultatom 6:4, 6:4 nakon sat i 12 minuta igre.

U svakom setu bio je dovoljan po jedan break, dok su na svom servisu Pavić i Arevalo spasili četiri break-lopte protivnika te tako nastavili pohod na obranu naslova u Miamiju.

Nakon plasmana u četvrtfinale, Pavić je dao izjavu za Sport Klub:

“Dobar meč. Reklo bi se na papiru lagan, ali opet bilo je tu par spašenih break lopti u prvom setu. Moglo je otići i na drugu stranu, ali mislim da smo kroz cijeli meč bili bolji od njih.”

Polako hvatate ritam, a u četvrtfinalu Vas čekaju Heliovaara i Patten:

“Očekujemo težak meč. Oni su u naletu, osvojili su Dohu i Dubai. Imaju niz od 10-ak pobjeda. To znači puno u parovima. Znamo i mi to po sebi koliko znači. Izgubili smo od njih finale u Dubaiju. Ponavljam, očekujemo težak meč i nikako nismo favoriti u njemu.”

Arevalo živi ovdje u Miamiju, znate li se malo opustiti navečer?

“Rijetko. Nekad prije smo znali otići u neki izlazak ili večeru. Ali sada smo stariji i osjetimo to na sebi, na tijelu. Kad se opustite, dovoljno je da zaspete u 1-2 ujutro i već ste sutra nikakvi. Tu i tamo kad uhvatimo priliku, ali sve rjeđe i rjeđe.”

