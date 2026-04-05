VIDEO / Pavić i Arevalo preokretom porazili francusko-mongeaške bratiće u Monte Carlu

Mate Pavić i Marcelo Arevalo su u nedjelju započeli svoj ATP Masters 1000 turnir u Monte Carlu. Njihovi protivnici bili su domaći bratići Valentin Vacherot i Arthur Rinderknech. Njih su Pavić i Arevalo porazili velikim preokretom te su slavili s 3:6, 7:6(4), 10:8.
Iako su u prvom setu otvorili dobro na returnu s četiri vezane break lopte, prvi set pripao je Vacherotu i Rinderknechu sa 6:3.
I u drugom setu su Pavić i Arevalo stiskali na primanju servisa, ali do breaka nisu došli. Kako ni svoj početni udarac nisu gubili, otišlo se u tie-break gdje su sa 7-4 bolji bili Hrvat i Salvadorac.
Iako su u odlučujućem tie-breaku do 10 poena gubili s 5:2, Pavić i Arevalo su slavili na kraju s 10:8 protiv bratića koji su prošle godine u Šangaju ispisali povijest svjetskog tenisa kada su igrali u finalu ATP Masters 1000 turnira.
Pavić i Arevalo će u drugom kolu igrati protiv pobjednika meča između parova Yuki Bhambri / Michael Venus i Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!