VIDEO / Pavić i Arevalo nastavljaju pohod prema obrani titule u Miamiju

ATP 25. ožu 2026

Hrvatski tenisač Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom izborio je četvrtfinale Mastersa u Miamiju pobjedom protiv francuskog para Sadio Doumbia/Fabien Reboul rezultatom 6:4, 6:4 nakon sat i 12 minuta igre.

U svakom setu bio je dovoljan po jedan break, dok su na svom servisu Pavić i Arevalo spasili četiri break-lopte protivnika te tako nastavili pohod na obranu naslova u Miamiju.

Bio je to njihov šesti međusobni dvoboj i peta pobjeda hrvatsko-salvadorske kombinacije, ujedno i četvrta uzastopna.

U četvrtfinalu ih čeka okršaj s četvrtim nositeljima, Harrijem Heliovaarom i Henryjem Pattenom, dok su Pavić i Arevalo peti nositelji turnira.

