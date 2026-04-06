VIDEO / Paul spasio tri meč-lopte i preokretom došao do trofeja, a pogledajte i kako ga je ‘pomazila sreća’

Američki 28-godišnji tenisač Tommy Paul (ATP - 21.) spasio je tri meč-lopte u trećem setu finala ATP 250 turnira na zemljanoj podlozi u Houstonu, gdje je u nedjelju pobijedio 24-godišnjeg Argentinca Romana Andresa Burruchagu (ATP - 77.) sa 6:1, 3:6, 7:5 i osvojio svoj peti naslov.

Time je nastavio niz američkih pobjednika u Houstonu koji traje od 2022. kad je turnir osvojio Reilly Opelka, a slijedili su ga Frances Tiafoe (2023.), Ben Shelton (2024.) i Jenson Brooksby (2025.).

No, sin argentinskog nogometnog velikana Jorgea Burruchagea umalo je zaustavio taj niz, kad je u devetom gemu odlučujućeg seta imao tri meč-lopte, ali je dvaput pogriješio, a jednom se Paul spasio dobro pripremljenim izlaskom na mrežu. Imao je nakon toga Burruchaga servis za pobjedu, ali je osvojio samo jedan poen. Mogao je odvesti meč i do odlučujućeg ‘tie-breaka’, ali je u 12. gemu propustio 40-0 i još tri prednosti te je ostao na jedan poen od prvog naslova na ATP Touru u svom premijernom finalu.

U trećem setu vidjeli smo možda i najsretniji smash winner u sezoni u režiji Tommyja Paula. Pogledajte:

Paul je u svom devetom finalu došao do petog naslova, prvog još od Stockholma 2024. Za popunu kolekcije naslova na svim podlogama nedostaje mu još i trofej s turnira na tvrdoj podlozi na otvorenom, do kojeg je također mogao doći ove godine, ali ga je u finalu u Delray Beachu pobijedio Sebastian Korda. Ima tri naslova na tvrdoj podlozi u dvorani (Stockholm 2021. i 2024., Dallas 2024.), a na travi u londonskom Queen’s Clubu je 2024. osvojio najveći trofej.

Paulu je naslov u Houstonu donio povratak u Top 20, a u ponedjeljak će se naći na 18. mjestu. Burruchaga će nakon najboljeg tjedna u karijeri doći i do novog najboljeg renkinga – 62. mjesta.

