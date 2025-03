VIDEO / Ovo je trenutak u kojem je Đoković srušio nevjerojatan rekord Rogera Federera

Podijeli :

Novak Đoković izborio je plasman u svoje prvo finale ove sezone nakon što je u polufinalu Masters 1000 turnira u Miamiju pobijedio Grigora Dimitrova sa 6:2, 6:3. Ovaj dvoboj ušao je u povijest kao najstarije polufinale turnira iz serije Masters 1000, budući da su Đoković i Dimitrov zajedno imali 71 godinu i 262 dana.

Tijekom meča, Đoković je izgubio samo jedan servis gem, i to odmah na početku susreta. Međutim, izgubljeni break brzo je vratio i izjednačio na 1:1. Prvi set bio je izjednačen do 2:2, nakon čega je srpski tenisač osvojio četiri gema zaredom i uvjerljivo uzeo set 6:2. Niz je nastavio u drugom setu, osvojivši prva tri gema, te je do kraja meča bez poteškoća zadržao prednost, ne dopustivši Dimitrovu nijednu break loptu.

Plasmanom u finale, Đoković je s 37 godina i 301 danom postao najstariji tenisač u finalu Masters turnira, čime je srušio rekord Rogera Federera, koji ga je postavio također u Miamiju 2019. godine s 37 godina i 222 dana.

U finalu će Đoković igrati protiv pobjednika dvoboja između Taylora Fritza i Jakuba Menšika. U slučaju osvajanja turnira, Đoković bi stigao do jubilarne 100. ATP titule u svojoj bogatoj karijeri.

Posljednji turnir Đoković je osvojio prošlog ljeta, kada je u kolovozu uzeo olimpijsko zlato u Parizu, dok je na ATP Touru posljednji put slavio 2023. godine, kada je trijumfirao na ATP završnici. Tijekom karijere osvojio je 40 Masters 1000 titula, od toga šest u Miamiju, no posljednji put je u ovom gradu podigao trofej 2016. godine.