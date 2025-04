VIDEO / Ovo je poen s kojim je Zverev izgubio broj 1 na svijetu, nevjerojatnih 48 udaraca za totalni raspad Nijemca

Podijeli :

Prvi nositelj ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlu, Alexander Zverev, poražen je već u svom prvom nastupu.

Svladao ga je Matteo Berrettini (ATP – 34.) rezultatom 2:6, 6:3, 7:5. Drugi tenisač svijeta bio je slobodan u prvom kolu, a nakon uvjerljivo osvojenog prvog seta (6:2), činilo se da će rutinski doći do pobjede. No, 28-godišnji Talijan u nastavku meča značajno je podigao razinu igre i došao do najveće pobjede u karijeri kada je u pitanju renking protivnika.

“Taktika je ostala ista, ali sam promijenio svoj pristup i vjeru u svoje udarce,” izjavio je Berrettini, koji je ovim trijumfom tek drugi put u karijeri ušao u osminu finala turnira u Monte Carlu. Zverev, pak, nakon finala Australian Opena, nastupio je na šest turnira, a niti na jednom nije uspio doći dalje od četvrtfinala.

VIDEO / Zverev šokiran od strane Berrettinija u meču turnira, a ovaj poen vrijedi pogledati više od jednom

Sinner ostaje prvi na svijetu

Zverevov novi poraz potvrdio je i matematički – Jannik Sinner će, po povratku na teren nakon suspenzije, i dalje biti prvi tenisač svijeta. Nijemac je imao najveće šanse da ga prestigne, no nakon Australian Opena upisao je tek šest pobjeda i isto toliko poraza, čime je ostao daleko od vrha.

Sinner je u siječnju obranio naslov na Australian Openu, a potom je, nakon nagodbe sa Svjetskom antidopinškom agencijom (WADA), prihvatio tromjesečnu zabranu igranja zbog dopinga. U njegovoj krvi pronađena je niska, ali ipak nedozvoljena količina klostebola, steroida koji se često koristi za izgradnju mišićne mase. I drugi uzorak, uzet osam dana kasnije, bio je pozitivan. Slijedila je automatska suspenzija, no Sinner se uspješno žalio i ubrzo se vratio na teren.

Iako je ove sezone odigrao samo jedan turnir – Australian Open – upravo ta titula donijela mu je 2000 bodova, čime je prvi na ljestvici za 2025. godinu. Iza njega je Zverev sa 1675 bodova iz sedam turnira. 23-godišnji Talijan ostat će vodeći u 2025. godini, osim ako netko od sljedeće trojice – Jack Draper, Novak Đoković ili Carlos Alcaraz – uđe u finale Monte Carla ili ako Alex De Minaur osvoji turnir.