VIDEO / Ovakvog Pavića ne viđamo često, pogledajte njegovu ljutitu reakciju!

Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo poraženi su u premijernom nastupu na ovogodišnjem izdanju ATP Finala u Torinu. U prvom kolu skupine Johna McEnroea jača od njih nakon sat i 24 minute bila je britanska kombinacija Joe Salisbury/Neal Skupski – 6:3, 7:5. Pavić i Arevalo prvi su set izgubili nakon breaka u osmom gemu, dok je u drugoj dionici ključan bio 12. gem. Najviše mogu žaliti za drugom dionicom gdje su kod vodstva od 5:4 na servis suparnika propustili četiri vezane set-lopte (0:40). U njihovoj ih skupini još čekaju dvoboji protiv kombinacija Heliövaara/Patten i Harrison/King. Pogledajte kako se Pavić naljutio, a odletio je i reket, ovakve njegove reakcije ne viđamo često.

