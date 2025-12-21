VIDEO / Mladi Amerikanac vijetnamskih korijena osvojio titulu na NextGen Finalsu

Podijeli :

Learner Tien, 20-godišnji Amerikanac iz Kalifornije s vijetnamskim korijenima, pobjednik je ATP NextGen Finals turnira koji se održao u Saudijskoj Arabiji. Tien je u finalu s 3-0 u setovima (4:3, 4:2, 4:1) bio bolji od Belgijanca Alexandera Blockxa. Ovo je mladom Amerikancu bilo drugo finale na ovoj razini, a prvo u kojem je slavio. Prošle godine ga je u finalu zaustavio talentirani Brazilac Joao Fonseca koji je ovaj put odustao od turnira.

