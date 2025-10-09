VIDEO / Medvedev izvrijeđao suca: ‘Vi ste ludi, cijeli život čekam Nadala’

Podijeli :

Rus Daniil Medvjedev je u osmini finala Mastersa u Šangaju pobijedio Amerikanca vijetnamskih korijena Lernera Tiena 7:6 (6), 6:7 (1), 6:4, a 29-godišnji Moskovljanin se gotovo cijelo vrijeme žalio na grčeve.

Nakon što je izgubio tie-break u drugom setu, fizioterapeut mu je prišao kako bi ga izmasirao, a sudac Mohamed Lahyani odmah je upozorio Medvedeva na vrijeme:

“Ostalo ti je 30 sekundi.”

To je potaknulo 198 cm visokog Medvedeva da odgovori Šveđaninu marokanskog podrijetla:

“Mohamed, usput… Nije te briga što cijeli život, kad god serviram, čekam Rafu (Nadala) 55 sekundi, a ti me kažnjavaš za prekršaj u prvoj prilici.”

Vidno iznervirani Medvedev nastavio je u tom tonu.

„Pet puta sam igrao protiv Rafe i nikada se nije dogodilo da sam ja bio spreman servirati, a on vraća servis. Nikada nije bio kažnjen zbog odugovlačenja.“

Pokušao je objasniti sudac postupak, ali Medvedev nije bio zainteresiran, već je odmah predložio sljedeće:

„Sljedeći meč, ako budeš u blizini i budem spreman servirati nespremnom protivniku, žalit ću se na odugovlačenje prvom prilikom. Dogovoreno? Ja ću se pobrinuti za to!“

Lahyani je pokušao smiriti napetost osmijehom, ali to nije uspjelo 18. igraču svijeta.

„Cijeli život prvi serviram i čekam protivnika svake j**ene sekunde svog života“, Medvedev nije birao riječi i zaključio je ovako:

„Sranje! Lud si… Čovječe, promašio si. Šokiran sam od tebe, nisi baš priseban. Šokiran sam.“

Medvedev je dobio treći set, a protivnik u četvrtfinalu bit će mu Australac Alex de Minaur. Taj dvoboj je na rasporedu u petak.