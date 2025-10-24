VIDEO / Kakav peh – Mate Pavić se ozlijedio i predao meč, nije mogao ni servirati

Podijeli :

Hrvatski tenisač Mate Pavić doživio je ozljedu u završnici četvrtfinala parova na dvoranskom ATP turniru u Beču. S partnerom Marcelom Arevalom vodio je 5-2 u match tie-breaku protiv Yukija Bhambrija i Andrea Göranssona kada je napravio jedan pogrešan pokret i osjetio bol. Čini se, u donjem dijelu leđa. Pokušao je nastaviti Pavić nakon liječničkog time-outa, ali nije mogao servirati i bio je prisiljen predati. Još se ne zna ozbiljnost ozljede, ali nadamo se da nije u pitanju ništa strašno i da će Pavić biti spreman za nadolazeći pariški Masters, kao i za ATP Finalse u Torinu.

