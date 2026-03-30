VIDEO / Kakav dan za Maroko: 24-godišnji tenisač upisao ATP pobjedu i prekinuo dugu ‘sušu’

U ponedjeljak 30. ožujka otvorena je zemljana sezona 2026. godine. U prvom kolu Marakeša je Taha Baadi, domaći igrač s pozivnicom organizatora, igrao protiv Aleksandra Vukića, Australca crnogorskih korijena. Očekivala se pobjeda Vukića, ali 24-godišnji Marokanac, koji je donedavno predstavljao Kanadu, slavio je s 2-1 u setovima (6:2, 3:6, 6:1). Tako je Baadi prekinuo veliki niz svoje zemlje bez pobjede na ATP razini. Posljednju ATP pobjedu je 2018. godine za Maroko ostvario Lamine Ouahab. Koliko je ovo značajna pobjeda, dovoljno govori reakcija reportera koji je 10 sekundi nakon pobjede grlio Baadija koji je bio i emotivan u svojem intervjuu nakon meča. Inače, Baadi ima iskustvo igranja protiv Hrvata. 2019. godine je u Winston Salemu izgubio u kvalifikacijama za ATP turnir od Borne Goje. Baadi je, kao i Splićanin, studirao u SAD-u te je tamo gradio svoju tenisku karijeru.

