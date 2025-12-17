VIDEO / Drugi nositelj NextGen Finalsa uspješno startao protiv talentiranog Nijemca

Podijeli :

U drugom meču NextGen Finalsa, koji se igra u Saudijskoj Arabiji, Alexander Blockx je slavio protiv talentiranog Nijemca Justina Engela. Drugi nositelj turnira izgubio je prvi set, ali je sljedeća tri osvojio s 4:2, 4:2 i 4:2 te je tako s 3-1 u setovima uspješno započeo svoj debitantski nastup na prestižnom turniru osmorice mladih.

Ovom pobjedom preuzeo je vrh crvene skupine u kojoj se još nalaze hrvatski tenisač Dino Prižmić i Amerikanac Nishesh Basavareddy. U prvom meču dana Amerikanac je slavio protiv Splićanina s 3-1 u setovima.

Danas se još igraju dva meča. Rafael Jodar će igrati s prošlogodišnjim finalistom Learnerom Tienom dok će Martin Landaluce snage odmjeriti s Nicolaijem Budkovom Kjaerom. U mečevima u četvrtak igrat će pobjednici prvih mečeva u skupini te gubitnici mečeva kao što je to inače slučaj na završnim turnirima ATP razine.

