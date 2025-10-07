VIDEO / Đoković psovao tijekom seta, a onda se srušio na pod nakon nakon što ga je izgubio!

Prvi set dobio je 6:3, ali je drugi izgubio 7:5, nakon čega se srušio na pod od bolova. Liječnici su mu ponovno ukazali pomoć na klupi.

VIDEO / Novi problemi za Đokovića u Šangaju, odmah je pozvao medicinsku pomoć!

Tijekom drugog seta, dok je Španjolac Jaume Munar preuzimao inicijativu, iz Đokovićevog boksa čule su se riječi trenera Borisa Bošnjakovića:

“Ne to, Nole!“.

Frustrirani Đoković reagirao je burno, uz psovke i povik:

“Šta gledaš, koju p*čku materinu!“

Unatoč napetosti i problemima, Munar je uzeo drugi set, a vidno iscrpljeni Đoković morao je u treći.

