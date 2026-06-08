VIDEO / Čilićev protivnik poludio nakon poraza: ‘Možete li maknuti kameru od mene’

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Marin Čilić je u prvom kolu ATP 250 turnira u nizozemskom Hertogenboschu slavio protiv Denisa Shapovalova s 2-1 u setovima. Taj poraz nije dobro sjeo Kanađaninu, a kako i ne bi kad je imao set i dvostruki break prednosti. Nakon meča htio je što brže pobjeći s terena, ali usporila ga je malo TV kamera koja mu je i zasmetala. Kanađanin je tada oštro reagirao prema kamermanu te je zatražio da se kamera makne od njega. Ubrzo nakon toga je nekadašnji polufinalist Wimbledona napustio teren.

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