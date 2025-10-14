VIDEO / Čilić pobijedio mladu norvešku nadu, sad ga čeka još jedan Norvežanin u Stockholmu

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u osminu finala turnira u Stockholmu.

Prva prepreka na otvaranju turnira za Hrvata bio je 19-godišnji Norvežanin Nicolai Budkov Kjaer. Marin je slavio sa 7:5, 6:3 nakon nešto više od sat i pol vremena.

U borbi za četvrtfinale Čilića čeka još jedan protivnik iz Norveške, 12. tenisač svijeta Casper Ruud.

