VIDEO / Britanski tenisač prvi set igrao s naopakom majicom

Britanski tenisač Jack Draper imao je neobičan trenutak na ATP 500 turniru u Dubaiju, gdje je gotovo cijeli prvi set protiv Arthura Rinderknecha odigrao s majicom okrenutom naopako, a da to uopće nije primijetio. Propust je uočio tek u 12. gemu prvog seta, nakon čega je na početku svog šestog servis-gema uz osmijeh ispravio pogrešku i okrenuo majicu na pravu stranu.

Situacija je brzo postala hit na društvenim mrežama. Mnogi su se šalili na njegov račun, čudeći se kako nije ranije primijetio da mu je majica naopako, dok su drugi isticali da je riječ o sasvim običnoj majici pa detalj vjerojatno nije bio toliko upadljiv.

Na terenu je Draper ipak ostao bez pobjede. Rinderknech ga je svladao u osmini finala rezultatom 5:7, 7:6, 4:6, što je Britancu bio treći nastup nakon povratka od ozljede. Iako je doživio poraz, Draper iza sebe ima razdoblje najboljih sezona u karijeri. 2025. godine dosegnuo je četvrto mjesto na svjetskoj ljestvici, dok je 2024. stigao do polufinala US Open. Sljedeći izazov bit će mu obrana naslova na Masters 1000 turniru u Indian Wellsu.

