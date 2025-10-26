VIDEO / Brazilska mega zvijezda osvajanjem Basela ispisala povijest svoje zemlje

Podijeli :

U finalu ATP 500 turnira u Baselu sreli su se Joao Fonseca i Alejandro Davidovich Fokina. Znalo se unaprijed da će povijest biti ispisana. Razlog za to je bio što bi Brazilac pobjedom postao prvi iz svoje zemlje s naslovom na turniru iz serije 500 dok bi Španjolac osvajanjem došao do svog premijernog ATP naslova. Na kraju je titulu osvojio 19-godišnji Brazilac s 2-0 u setovima.

U oba seta je brazilski tenisač bio bolji tenisač. Iako je u prvom setu propustio prednost breaka, na kraju je osvojio set sa 6:3. U drugom je Španjolcu prepustio gem više te je sa 6:3, 6:4 osvojio svoj prvi ATP 500 naslov.

Postao je tako prvi Brazilac s titulom iz te serije koja je krenula 2009. godine. Od sljedećeg tjedna će 19-godišnji Brazilac biti na 28. mjestu ATP ljestvice što će mu biti i ranking karijere. Na rankingu karijere će biti i Fokina. Španjolac će ponedjeljak dočekati na 15. poziciji.