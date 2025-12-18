VIDEO / Belgijanac slavio protiv Amerikanca i ostavio Prižmića u igri za prvo mjesto skupine

Podijeli :

Drugi meč dana na NextGen Finalsu u Saudijskoj Arabiji odigrali su Belgijanac Alexander Blockx i Amerikanac Nishesh Basavareddy. Bio je to susret značajan i za Dinu Prižmića koji je u prvom meču dana slavio s 3-1 u setovima protiv Justina Engela. U susretu Blockxa i Basavareddyja slavio je Belgijanac s 3-0 u setovima.

Prva dva seta bila su izjednačena te su se odlučila u tie-breaku. U oba seta je slavio Belgijanac, u prvom sa 7-2 dok je u drugom bio bolji s 10-8 uz spašene tri set-lopte. Te propuštene prilike kaznile su Basavareddyja koji je u posljednjem setu ostao na tek jednom gemu. Tako je Blockx s 4:3(2), 4:3(8), 4:1 upisao drugu pobjedu na turniru za skok na prvo mjesto skupine.

U posljednjem kolu će igrati s Prižmićem koji zbog ovog ishoda može biti i prvi u skupini. Ako Splićanin slavi u tom meču može biti prvi ako Engel slavi protiv Basavareddyja, ali može i ispasti kao treći ako se zatvori krug s trojicom tenisača, a on bude najlošiji u trokutu.

Večeras se još igraju dva susreta. Nicolai Budkov Kjaer igrat će protiv Rafaela Jodara dok će prvi nositelj turnira Learner Tien protiv Martina Landalucea pokušati isprati gorak okus poraza iz prvog meča.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.