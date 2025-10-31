VIDEO / Bajka je gotova: Monegažanin se morao nakloniti sjajnom Kanađaninu

Podijeli :

U četvrtfinalu ATP Masters 1000 turnira u Parizu susreli su se Valentin Vacherot, glavni akter bajkovite priče iz Šangaja te Felix Auger-Aliassime, Kanađanin koji lovi nastup na završnom turniru najboljih tenisača koji će se održati u Torinu. Iako je Monegažanin većinu turnira u Parizu bio uvjerljiviji od Auger-Aliassime, pobjedu je nevjerojatnim tenisom ostvario Kanađanin sa 6:2, 6:2. Takva igra natjerala je Vacherota da mu se nakloni nakon meča. Kanađanina ova pobjeda zadržava u utrci za Tour Finals u Torinu, a za plasman će mu trebati pobjeda u sljedećem meču. U polufinalu će igrati protiv pobjednika meča između Alexandera Bublika i Alexa de Minaura.

