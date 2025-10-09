Vacherot igra turnir iz snova, evo koliko je dosad zaradio!

Valentin Vacherot prava je senzacija turnira u Šangaju. Ušao je u glavni ždrijeb nakon kvalifikacija kao 204. igrač svijeta, a danas je pobjedom protiv Holgera Runea stigao do polufinala.
Tenisač iz Monaka ranije je u turniru svladao Lasla Đerea, Aleksandra Bublika, Tomasa Machaca (predaja) i Tallona Griekspoora.
Vacherot je do ovog turnira imao jednu jedinu pobjedu na ATP turnirima, a ulaskom u polufinale osvojio je 600 bodova, ali i 332.160 dolara. U čitavoj karijeri je prije turnira u Šangaju zaradio 572.000 dolara.
Za ulazak u finale će se boriti protiv Novaka Đokovića i pobjeda bi mu donijela 597.000 dolara, a eventualno osvajanje 1.1 milijun.
