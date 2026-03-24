Uspješan dan za Hrvate u Splitu: Poljičak ponovno pobijedio Ivaniševića

Goran Sebelic / CROPIX via Guliver Image

Utorak je bio zauzet dan za hrvatske tenisače na ATP Challenger turniru u Splitu. Čak petorica igrača stupila su na glavni teren Mila Moralić, a njih trojica su izborila plasman u drugo kolo.

Dan u Splitu otvoren je najisčekivanijim susretom jer je na teren izašao mladi Emanuel Ivanišević, sin legendarnog Gorana. Njegov protivnik u prvom kolu bio mu je Splićanin Mili Poljičak s kojim se već sreo prije nekoliko tjedana u Poreču.

Tada je Poljičak slavio uz samo pet izgubljenih gemova da bi u utorak Ivanišević ipak pružio nešto veći otpor. Uspio je dvostruko juniorskom Grand Slam pobjedniku otkinuti i set, ali je na kraju Poljičak slavio sa 6:2, 4:6, 6:2 i izborio drugo kolo gdje ga čeka Britanac Felix Gill.

Nakon njih je na teren izašao Matej Dodig, prvi nositelj turnira kojemu je protivnik bio Amerikanac Christian Langmo. Trebala je to biti laka pobjeda, ali Osječanin je na kraju morao odigrati sva tri seta. Prvu dionicu igre osvojio je Langmo sa 6:3 da bi u sljedeća dva Dodig bio bolji sa 7:5 i 6:2. U drugom kolu će vjerojatni debitant u društvu TOP 200 igrati protiv Austrijanca Sandra Koppa.

Treći meč na centralnom terenu bio je između Josipa Šimundže i Eliakima Coulibalyja. Bio je to dvoboj dvojice visokih ljevaka koji je također otišao u tri seta. Prvi je pripao Bjelokošćaninu sa 6:3 da bi u drugom Splićanin uzvratio sa 6:4. Prije početka seta odluke Šimundža je uzeo medicinski timeout, ali nije predao meč, nego je nastavio napeti susret sa skoro 500 pozicija bolje rangiranim protivnikom.

Iako je Splićanin u posljednjem setu imao break prednosti (3:2), izgubio je sljedeća četiri gema te je Coulibaly sa 6:3, 4:6, 6:3 izborio prolaz u drugo kolo.

Nakon Šimundže na teren je izašao Duje Ajduković, još jedan Splićanin. Njegov protivnik bio je Koreanac Gerard Campana Lee. U prvom setu je Ajduković imao veliku prednost od 4:0 da bi se Lee ipak vratio i odveo set u tie-break. Pokazao je tamo Splićanin da je bolji igrač te je sa 7-1 osvojio prvu dionicu igre.

U drugom setu je ponovno Splićanin zaigrao dobro te je upisao pobjedu od 7:6(1), 6:1. U drugom kolu će Ajduković igrati protiv Lukasa Neumayera, trećeg nositelj turnira u Splitu.