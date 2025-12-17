Trenirao je s Venus Williams, radi u financijskom sektoru, a sada oduševljava u SAD-u

Podijeli :

Guliver Image

Ovoga tjedna se u Boci Raton na Floridi igra teniski turnir pod organizacijom Universal Tennis Ratinga (UTR) gdje Hrvatska ima i svog predstavnika koji je dobro poznat svim pravim ljubiteljima tenisa.

Riječ je o Matiji Pecotiću, hrvatskom tenisaču koji je rođen u Beogradu prije 36 godina. On je u svojoj karijeri dosegnuo 206. mjesto na ATP ljestvici, a nastupao je i na svim Grand Slam kvalifikacijama.

On je sada prijavio turnir u Boci Raton pod novom organizacijom koja ne donosi bodove za ATP, ali donosi za UTR. Ovaj turnir je otvorio s tri pobjede od 2-0 u setovima (Bernard, Watane, Das) te je trenutačno na prvoj poziciji skupine. Natjecanje traje do 21. prosinca, a pobjednik će kući otići s nešto više od tri tisuće američkih dolara.

Kroz cijelu karijeru balansirao je tenis i privatni, odnosno poslovni život. Završio je Princeton, a često se vraćao tenisu rekreativno. Svaki put bi pokazao klasu barem za Challenger razinu, ali nekad i na ATP razini. 2023. godine je na ATP 250 turniru u Delray Beachu slavio u prvom kolu te mu je to i jedina pobjeda u glavnom ždrijebu ATP turnira. Predstavljao je i Hrvatsku na United Cupu gdje je upisao poraz u parovima s Petrom Marčinko.

Svoj posljednji meč na profesionalnoj razini Pecotić je odigrao u Bolu na Braču u svibnju. Tada je ispao u drugom kolu, a od tog trenutka više se nije pojavljivao na turnirima. On je inače zaposlen u financijskom sektoru gdje je direktor u Wexfordu, tvrtci koja se bavi investicijama u nekretnine. Uz sve to, 2022. godine je Pecotić u Zadru ugostio slavnu američku tenisačicu Venus Williams koja se još uvijek, iako ima 45 godina, nije umirovila.