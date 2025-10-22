Teniski skandal! Igrači iz Top 100 namjerno gubili? Uhićeno 15 ljudi

Podijeli :

xAugstx xEibner-Pressefotox via Guliver

Petnaest osoba uhićeno je u četiri europske zemlje u vezi s namještanjem teniskih mečeva.

Eurojust je izvijestio o svim detaljima uhićenja.

“Francuske, bugarske, španjolske i rumunjske vlasti razbile su kriminalnu skupinu koja je uspostavila složen sustav namještanja teniskih mečeva. Skupina je ostvarila ogromnu zaradu za svoje klijente namještajući pobjednike mečeva između 2018. i 2024. Tijekom operacije, vlasti su uhitile 15 osumnjičenika u Francuskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj i Španjolskoj te provele pretrage kako bi prikupile dokaze.

POVEZANO Čilić napredovao na ATP listi, sad je u top 90! Evo kako stoje naši ostali tenisači

Sumnje u namještanje mečeva pojavile su se kada su visokorangirani tenisači gubili i propuštali strateški važne poene tijekom mečeva. Provjerom drugih mečeva i igrača, kao i analizom upozorenja međunarodnih tvrtki za sportsko klađenje, otkrivena je veza između mečeva. Budući da je većina oklada bila na iste igrače koji bi izgubili set ili meč, sumnje u namještanje nastavile su rasti.

Kako je istraga napredovala, vlasti su otkrile da su neke kladionice otvorile račune isključivo za ove „ciljane“ oklade. Također je utvrđeno da su oklade postavljene istovremeno u različitim zemljama, što je proturječilo meču u vrijeme kada je oklada postavljena.

Sumnja se da je skupina platila nekolicini igrača rangiranih iznad 100. mjesta na ATP listi da namjerno izgube set ili meč. Financijske transakcije pokazale su da je mreža bila uglavnom upravljana iz Bugarske, uz pomoć posrednika u drugim zemljama. Do sada su vlasti identificirale 800.000 eura profita od namještanja utakmica.

Eurojust je koordinirao uspješnu međunarodnu suradnju u istrazi. Sastanci u sjedištu Eurojusta omogućili su vlastima iz Francuske, Bugarske, Španjolske i Rumunjske razmjenu informacija, planiranje zajedničkog dana akcije i suradnju na istrazi. Ključne akcije protiv kriminalne skupine provedene su istovremeno u Bugarskoj, Španjolskoj i Rumunjskoj. Devet osumnjičenika uhićeno je u Francuskoj, a četiri u Bugarskoj, gdje su također provedene pretrage. Jedan osumnjičenik uhićen je u Rumunjskoj, kao i jedan u Španjolskoj, gdje su također provedene pretrage. “Istraga protiv kriminalne skupine je u tijeku”, stoji u izjavi Eurojusta.